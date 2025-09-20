Circuit des lieux oubliés JEP 2025 Isle-Aumont
RDV devant l’église Isle-Aumont Aube
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-20
> Circuit commenté (durée 1h)
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h
Inscription obligatoire par mail .
RDV devant l’église Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est +33 6 09 79 37 84 patrimoinedaumont@gmail.com
