Circuit des lieux oubliés JEP 2025 Isle-Aumont samedi 20 septembre 2025.

RDV devant l’église Isle-Aumont Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

> Circuit commenté (durée 1h)
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h

Inscription obligatoire par mail   .

RDV devant l’église Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est +33 6 09 79 37 84  patrimoinedaumont@gmail.com

