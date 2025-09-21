Circuit des peintures murales gothiques Église Saint Sulpice de Roussines Roussines

Roussines Indre

Les débuts du XIIIe siècle, encore marqués par l’art roman, une nouvelle sensibilité s’exprime au milieu de cette période qui évolue jusqu’au commencement du XVIe siècle.

Décor peint au XVe siècle, représentation rare des sept péchés capitaux, anges musiciens, Christ en Majesté. .

Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 67 95

English :

The early 13th century was still marked by Romanesque art, and a new sensibility emerged in the middle of this period, which lasted until the beginning of the 16th century.

German :

Jahrhunderts, die noch von der Romanik geprägt sind, kommt in der Mitte dieser Periode eine neue Sensibilität zum Ausdruck, die sich bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts weiterentwickelt.

Italiano :

L’inizio del XIII secolo è ancora segnato dall’arte romanica, e a metà di questo periodo emerge una nuova sensibilità che durerà fino all’inizio del XVI secolo.

Espanol :

A principios del siglo XIII, todavía marcado por el arte románico, surgió a mediados de este periodo una nueva sensibilidad, que perduró hasta principios del siglo XVI.

