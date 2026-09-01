Circuit des Remparts d’Angoulême au Château de barbezieux Rallye des Légendes Journée européennes du Patrimoine Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire
samedi 19 septembre 2026 · Place de Verdun · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Circuit des Remparts d’Angoulême au Château de barbezieux Rallye des Légendes Journée européennes du Patrimoine
Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Circuit des Remparts d’Angoulême organise le Rallye des Légendes , qui réunira une soixantaine de voitures anciennes datant de 1920 à 1959.
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Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com
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English : Circuit des Remparts d’Angoulême au Château de barbezieux Rallye des Légendes Journée européennes du Patrimoine
The Circuit des Remparts d’Angoulême association is organising the ‘Rallye des Légendes’, which will bring together around sixty classic cars dating from 1920 to 1959.
L’événement Circuit des Remparts d’Angoulême au Château de barbezieux Rallye des Légendes Journée européennes du Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente
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