Circuit des Remparts de Laon Laon

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
A l’assaut en baskets des remparts !
La doyenne des courses en Picardie revient battre le pavé de la cité médiévale avec un beau programme cette année pour sa 62e édition
> 15h50 1000m Poussin(es)
> 16h15 1000m Benjamin(es)et Minimes
> 16h45 5km
> 16h50 5km (Marche)
> 18h00 10km panoramique.
RV donc devant l’Hôtel de Ville de Laon pour la ligne de départ ! .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com
English :
A sneaker assault on the ramparts!
German :
Mit Turnschuhen die Stadtmauern stürmen!
Italiano :
Un assalto in formazione ai bastioni!
Espanol :
¡Un asalto -en zapatillas de deporte- a las murallas!
