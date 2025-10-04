Circuit des Remparts de Laon Laon

A l’assaut en baskets des remparts !

La doyenne des courses en Picardie revient battre le pavé de la cité médiévale avec un beau programme cette année pour sa 62e édition

> 15h50 1000m Poussin(es)

> 16h15 1000m Benjamin(es)et Minimes

> 16h45 5km

> 16h50 5km (Marche)

> 18h00 10km panoramique.

RV donc devant l’Hôtel de Ville de Laon pour la ligne de départ ! .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com

English :

A sneaker assault on the ramparts!

German :

Mit Turnschuhen die Stadtmauern stürmen!

Italiano :

Un assalto in formazione ai bastioni!

Espanol :

¡Un asalto -en zapatillas de deporte- a las murallas!

