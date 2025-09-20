Circuit des remparts en petit train Point de départ devant Metullum/cinéma Melle

Point de départ devant Metullum/cinéma Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-22

2025-09-20

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le petit train mellois vous propose une visite des trois tours médiévales de Melle.

Circuit des remparts en petit train Visite de la Tour Saint-Jean, la Tour Saint Jacques-Saint Hilaire et laTour des Fossés (ouvertes exceptionnellement).

Balade commentée.

Départ à 11h et 15h samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 septembre 2025.

Devant le Metullum.

Réservation au 06 08 67 83 65.

Prix libre (conseillé 5€ minimum pour l’association). .

Point de départ devant Metullum/cinéma Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 67 83 65

