Circuit des remparts Parvis de la Collégiale Notre-Dame Mantes-la-Jolie samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

La ville de Mantes-la-Jolie s’appelait Mante ou Medunta au Moyen-Âge. C’était d’abord un village de pêcheurs, en bord de Seine. Puis, en 1110, après l’octroi de la charte communale par Louis VI aux habitants. Cette promenade est une invitation à découvrir la ville depuis le Moyen Âge à travers les vestiges de ses fortifications mais aussi une immersion dans la vie quotidienne des habitants à travers les métiers fortement représentés à cette époque : les tanneurs, les pêcheurs, les tailleurs de pierre…

Parvis de la Collégiale Notre-Dame Place de l'Étape 78200 Mantes-la-Jolie

