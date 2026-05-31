Circuit des retables 2026 visite guidée + concert musique sacrée, Eglise Saint martin le Tilleul-Lambert, Le Tilleul-Lambert

Circuit des retables 2026 visite guidée + concert musique sacrée Samedi 27 juin, 20h30 Eglise Saint martin le Tilleul-Lambert Eure

Entrée libre, gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Pour la 14e année consécutive, les Amis des Monuments et Sites de l’Eure organisent à l’occasion de la Nuit des églises un circuit-découverte des retables de l’Eure. En collaboration avec la paroisse Pays du Neubourg, le circuit sera l’occasion d’admirer trois superbes retables, issus de la Contre-Réforme du XVIIe et XVIII siècle et de (re)découvrir l’église Saint Martin du Tilleul-Lambert, située entre Evreux, Conches en Ouche et le Neubourg.

Jeux de lumière et animation musicale par l’ensemble IN FINE participeront à la présentation commentée de ces trésors

Une proposition originale et passionnante !

Eglise Saint martin le Tilleul-Lambert 3 Rue de l’Église, 27110 Le Tilleul-Lambert Le Tilleul-Lambert 27110 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0699436718 »}]

le Tilleul-Lambert, église Saint Martin patrimoine lumières

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