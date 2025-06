Circuit des trois villages Tressange Moselle

Circuit des trois villages Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit des trois villages 2 bis Place Charles de Gaulle 57710 Tressange Moselle Grand Est

Distance : 7800.0

Prêt pour prendre un bol d’air frais et de nature ?

Au départ du parking de la Commune de Tressange, cheminez jusqu’au village de Bure et découvrez-en plus sur sa fontaine-lavoir et La Chapelle Notre-Dame. Selon la légende, en réponse à la prière des habitants dépourvus d’eau, la Vierge aurait fait miraculeusement jaillir une source au centre de Bure.

En chemin, vous passerez devant l’ancien casernement de Ludelange. Créé pour le transit des soldats affectés à la ligne Maginot, il a servi de camp de travail durant l’Occupation. Il en subsiste juste un portail et des morceaux de mur.

English :

Ready to take a breath of fresh air and nature?

From the parking lot of the Commune de Tressange, walk to the village of Bure and discover more about its fountain-washhouse and the Chapelle Notre-Dame. According to the legend, in response to the prayer of the inhabitants who had no water, the Virgin miraculously made a spring in the centre of Bure.

On the way, you will pass by the former barracks of Ludelange. Created for the transit of soldiers assigned to the Maginot Line, it was used as a work camp during the Occupation. All that remains is a gate and pieces of wall.

Deutsch :

Sind Sie bereit, frische Luft zu schnappen und die Natur zu genießen?

Wandern Sie vom Parkplatz der Gemeinde Tressange aus zum Dorf Bure und erfahren Sie mehr über den Brunnen und die Kapelle Notre-Dame. Der Legende nach hat die Jungfrau Maria als Antwort auf das Gebet der Einwohner, die kein Wasser hatten, auf wundersame Weise eine Quelle im Zentrum von Bure sprudeln lassen.

Auf dem Weg dorthin kommen Sie an der ehemaligen Kaserne von Ludelange vorbei. Sie wurde für den Transit der Soldaten geschaffen, die der Maginot-Linie zugeteilt waren, und diente während der Besatzung als Arbeitslager. Von der Anlage sind nur noch ein Tor und einige Mauerstücke erhalten.

Italiano :

Siete pronti per una boccata d’aria fresca e di natura?

Partendo dal parcheggio del Comune di Tressange, si raggiunge il villaggio di Bure e si scoprono la fontana-lavatoio e la Cappella di Notre-Dame. Secondo la leggenda, in risposta alle preghiere degli abitanti che non avevano acqua, la Vergine fece sgorgare miracolosamente una sorgente nel centro di Bure.

Lungo il percorso, passerete davanti all’ex caserma di Ludelange. Creato per il transito dei soldati assegnati alla linea Maginot, fu utilizzato come campo di lavoro durante l’occupazione. Tutto ciò che ne rimane è un cancello e pezzi di muro.

Español :

¿Preparado para un soplo de aire fresco y naturaleza?

Desde el aparcamiento de la Comuna de Tressange, camine hasta el pueblo de Bure y descubra su fuente-lavadero y la Capilla Notre-Dame. Según la leyenda, en respuesta a las oraciones de los habitantes que no tenían agua, la Virgen hizo brotar milagrosamente un manantial en el centro de Bure.

En el camino, pasará por el antiguo cuartel de Ludelange. Creado para el tránsito de soldados destinados a la línea Maginot, fue utilizado como campo de trabajo durante la Ocupación. Lo único que queda de ella es una puerta y trozos de muro.

