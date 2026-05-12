Circuit Donzelli Maizey
Circuit Donzelli Maizey jeudi 4 juin 2026.
Maizey
Circuit Donzelli
Maizey Meuse
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-04 09:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Visite de 8 églises décorées de fresques et de sculptures signées Duilio Donzelli Maizey, Rouvrois, Spada, Lamorville, Chaillon, Koeur-la-Grande, Apremont-la-Forêt et Mécrin.
RDV à 9h devant l’église de Maizey fin de la visite vers 17h.
Déplacement en covoiturage avec repas de midi au restaurant Le coup de Koeur (à Koeur-la-Petite)- menu à 21€/pers. (boisson non
comprise).
Prix du circuit 10€/pers.
S’inscrire au 09.63.67.14.92 avant le 25 mai.
Contact lesparge@orange.frTout public
10 .
Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 9 63 67 14 92 lesparge@orange.fr
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English :
Visit 8 churches decorated with frescoes and sculptures by Duilio Donzelli: Maizey, Rouvrois, Spada, Lamorville, Chaillon, Koeur-la-Grande, Apremont-la-Forêt and Mécrin.
RDV at 9am in front of the Maizey church ? tour ends around 5pm.
Car-sharing with lunch at Le coup de Koeur restaurant (Koeur-la-Petite) menu 21?/pers. (drinks not included)
drinks not included).
Tour price 10/pers.
To register, call 09.63.67.14.92 before May 25.
Contact: lesparge@orange.fr
L’événement Circuit Donzelli Maizey a été mis à jour le 2026-05-12 par OT COEUR DE LORRAINE