Maizey

Circuit Donzelli

Maizey Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-04 09:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Visite de 8 églises décorées de fresques et de sculptures signées Duilio Donzelli Maizey, Rouvrois, Spada, Lamorville, Chaillon, Koeur-la-Grande, Apremont-la-Forêt et Mécrin.

RDV à 9h devant l’église de Maizey fin de la visite vers 17h.

Déplacement en covoiturage avec repas de midi au restaurant Le coup de Koeur (à Koeur-la-Petite)- menu à 21€/pers. (boisson non

comprise).

Prix du circuit 10€/pers.

S’inscrire au 09.63.67.14.92 avant le 25 mai.

Contact lesparge@orange.frTout public

10 .

Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 9 63 67 14 92 lesparge@orange.fr

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English :

Visit 8 churches decorated with frescoes and sculptures by Duilio Donzelli: Maizey, Rouvrois, Spada, Lamorville, Chaillon, Koeur-la-Grande, Apremont-la-Forêt and Mécrin.

RDV at 9am in front of the Maizey church ? tour ends around 5pm.

Car-sharing with lunch at Le coup de Koeur restaurant (Koeur-la-Petite) menu 21?/pers. (drinks not included)

drinks not included).

Tour price 10/pers.

To register, call 09.63.67.14.92 before May 25.

Contact: lesparge@orange.fr

L’événement Circuit Donzelli Maizey a été mis à jour le 2026-05-12 par OT COEUR DE LORRAINE