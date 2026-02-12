Circuit du bocage Bressuire

Circuit du bocage

Rue du Pont d’Ouit Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Avec Bressuire Activités Cyclistes, venez assister au Circuit du bocage.

Venez encourager les coureurs et profiter du spectacle.

Courses, ambiance, buvette, sandwichs et crêpes. .

Rue du Pont d’Ouit Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 86 28 49

