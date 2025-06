Circuit du cachetel ou castel Fontoy Moselle

Circuit du cachetel ou castel Fontoy Moselle 1 juillet 2025

Circuit du cachetel ou castel Adultes A pieds Facile

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR Circuit du cachetel ou castel Parking 57650 Fontoy Moselle Grand Est

Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :

Le circuit du Cachetel est constitué d’une bretelle montante, qui s’étend sur 1 kilomètre. Cet itinéraire est traversé par le GR5 (sentier de Grande Randonnée). Sur votre trajet, découvrez la Mairie de Fontoy cette Mairie-Ecole a été érigée en 1885, sur les plans de Wihelm Hermann, architecte de l’arrondissement de Thionville.

Facile

https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26

English :

The Cachetel circuit consists of an ascending ramp, which extends over 1 kilometre. This route is crossed by the GR5 (long-distance hiking trail). On your way, discover the Town Hall of Fontoy: this Town Hall-School was built in 1885, on the plans of Wihelm Hermann, architect of the district of Thionville.

Deutsch :

Die Cachetel-Route besteht aus einer ansteigenden Ausfallstraße, die sich über 1 km erstreckt. Diese Route wird vom GR5 (Fernwanderweg) durchquert. Entdecken Sie auf Ihrem Weg das Rathaus von Fontoy: Dieses Rathaus-Schulhaus wurde 1885 nach den Plänen von Wihelm Hermann, dem Architekten des Arrondissements Thionville, errichtet.

Italiano :

Il circuito del Cachetel è costituito da una rampa ascendente che si estende per 1 chilometro. Questo percorso è attraversato dal GR5 (sentiero escursionistico di lunga percorrenza). Lungo il percorso, scoprite il Municipio di Fontoy: questa sala scolastica fu costruita nel 1885, secondo i piani di Wihelm Hermann, architetto del distretto di Thionville.

Español :

El circuito de Cachetel consiste en una rampa ascendente que se extiende durante 1 kilómetro. Esta ruta está atravesada por el GR5 (sendero de gran recorrido). En su camino, descubra el Ayuntamiento de Fontoy: este salón de actos fue construido en 1885, según los planos de Wihelm Hermann, arquitecto del distrito de Thionville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-15 par Système d’information touristique Lorrain