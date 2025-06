Circuit du Haut Brivet Drefféac Loire-Atlantique

Circuit du Haut Brivet Drefféac Loire-Atlantique 1 juillet 2025

Circuit du Haut Brivet

Circuit du Haut Brivet 44530 Drefféac Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Vous serez surpris par la variété des paysages traversés au long de cette balade.

http://www.parc-naturel-briere.com/

English :

You will be surprised by the variety of landscapes you will pass through during this walk.

Deutsch :

Sie werden von der Vielfalt der Landschaften, die Sie auf dieser Wanderung durchqueren, überrascht sein.

Italiano :

Sarete sorpresi dalla varietà di paesaggi che attraverserete lungo questa passeggiata.

Español :

Le sorprenderá la variedad de paisajes que cruzará a lo largo de este paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par eSPRIT Pays de la Loire