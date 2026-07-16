Circuit du patrimoine de La Genête (71), Tour Jérusalem, La Genête, La Genête

Informations pratiques

Circuit du patrimoine de La Genête (71) Samedi 19 septembre, 08h30 Tour Jérusalem, La Genête Saône-et-Loire

Gratuit, places illimitées, parcours entre chemin blanc et bitume.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Effectuez une randonné pédestre dans le village avec de nombreux lieux à visiter : Tour Jérusalem, monument aux morts, église, chateau de la Villeneuve (extérieur), caserne des pompiers, moulin de la Villeneuve, étang des druides, maison gauloise…

La visite est accompagnée de panneaux de bois explicatifs.

De plus, le comité des fêtes fera du pain cuit au feu de bois pour l’occasion. Une buvette sera aussi en place pour assurer le ravitaillement.

Vos questions par mail : comitedesfeteslagenete@gmail.com

N’hésitez pas, cela sera un plaisir de discuter de la manifestation.

Tour Jérusalem, La Genête rue de la tour Jérusalem La Genête 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:comitedesfetes@gmail.com »}]

Randonné pedestre dans le village avec de nombreux lieux à visiter : Tour Jérusalem, monument aux morts, église, chateau de la Villeneuve, étang des druides, maison gauloise…

©Comité des fêtes de La Genête