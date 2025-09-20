Circuit du patrimoine en Armagnac Landais : le bélier hydraulique d’Arthez d’Armagnac Poste de Gaz Arthez-d’Armagnac

Gratuit.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

À la découverte du bélier hydraulique, un système autonome d’alimentation en eau courante sur plusieurs kilomètres.

Marinette vous expliquera le fonctionnement de ce système ingénieux, inventé par les frères Montgolfier.

Une visite passionnante au coeur de notre patrimoine rural.

Poste de Gaz 40190 Arthez d'Armagnac Arthez-d'Armagnac 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

Les origines d’Arthez:

La Bastide d’Arthez d’Armagnac, appelée « Arthez Gaston », fut fondée en 1320 par un acte de paréage entre Jeanne d’Arthès (de là le nom de la commune), veuve de Gaston de Foix et mère tutrice de Gaston, son fils, encore mineur et le seigneur Arnaud d’Ognoas.

A cette époque, Arthez comprenait dans son territoire « Ognoas » qui était une paroisse et « Eyres » annexe de Montguilhem (Gers).

A la suite d’un conflit entre les successeurs d’Arnaud d’Ognoas et Gaston Fébus, qui était son suzerain, ce dernier confisqua le domaine d’Ognoas en 1372.

Après être passé entre plusieurs mains, comme celles de la famille d’Aydie jusqu’en 1772 puis celles de la famille Lorman, ce domaine fut donné en 1850 au Grand séminaire d’Aire sur l’Adour, par un riche propriéraire de la région: Monsieur Lormond.

A la suite de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, il échut au département des Landes. RDV au poste de Gaz route du Frêche

© Brunello JP