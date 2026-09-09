Circuit du patrimoine en Armagnac Landais, Mairie de Pujo-le-Plan, Pujo-le-Plan

Informations pratiques

Circuit du patrimoine en Armagnac Landais Samedi 19 septembre, 16h00 Mairie de Pujo-le-Plan Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association TABA met en lumière 2 communes de la communauté des communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais avec des visites guidées :

– Pujo le Plan :

A partir de 16 H : circuit avec visites de l’église St Jean-Baptiste du Plan, du lavoir et de l’église St Martin de Pujo. Au long de ce circuit nous passerons le long du château au village et du moulin du Gageat (privé mais possibilité de faire des photos).

Un circuit « au fil du Ludon et du temps » à pied, à vélo ou voiture.

A partir de 18 H : présence de producteurs locaux (miel, vins bio, fromage de brebis)

19 H 30 : Apéritif – tapas organisé par le comité des fêtes de Pujo-le-Plan animé par le groupe Kamino (concert gratuit offert par l’association TABA).

Mairie de Pujo-le-Plan 40190 Pujo-le-Plan Pujo-le-Plan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine https://www.pujoleplan.fr Pujo-le-Plan (Pujòu e Lo Plan en Gascon) est un charmant village des Landes aux portes de l’armagnac.

Située à 4 kilomètres de VILLENEUVE DE MARSAN (Chef-lieu de canton), 15 kilomètres de MONT DE MARSAN (Préfecture) et 20 kilomètres d’AIRE SUR L’ADOUR (Porte du Béarn), la commune de PUJO-LE-PLAN est en bordure de l’axe BORDEAUX/PAU et traversée par l’A65.

La superficie totale est de 1851 hectares, essentiellement composés de terres agricoles et bois.

De part la situation géographique, la population pujolaise a fortement augmenté ces dernières années : 647 habitants (chiffre INSEE 2020).

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association TABA met en lumière 2 communes de la communauté des communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais avec des visites guidées :

©mairiepujoleplan