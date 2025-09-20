Circuit du patrimoine en Armagnac Landais : Visite guidée de l’église Saint-Laurent-de-Montégut et présentation de la Maison de La Salle Église Saint-Laurent Montégut

Circuit du patrimoine en Armagnac Landais : Visite guidée de l’église Saint-Laurent-de-Montégut et présentation de la Maison de La Salle Église Saint-Laurent Montégut samedi 20 septembre 2025.

Circuit du patrimoine en Armagnac Landais : Visite guidée de l’église Saint-Laurent-de-Montégut et présentation de la Maison de La Salle Samedi 20 septembre, 11h30 Église Saint-Laurent Landes

Visite gratuite, repas : 14 €. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Monsieur Lize vous fera découvrir l’église Saint Laurent et la maison La Salle dite « du gouverneur », inscrites aux Monuments historiques, témoins remarquables de l’histoire locale.

À 12h30 : repas « poule au pot » organisé par le comité des fêtes : 14€

Réservation jusqu’au 13/9 inclus au 06 47 71 90 17 (paiement à l’inscription)

Église Saint-Laurent Route de Bourdalat 40190 Montégut Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 47 71 90 17 »}] Edifice du XVe siècle à chevet plat, disposant d’un porche surmonté d’un clocher-porche polygonal. La porte d’entrée, abritée par le porche, présente un arc brisé en tiers point surmonté d’une archivolte, l’ensemble étant coiffé d’un gâble cantonné de deux pinacles. A l’intérieur, la nef initialement charpentée est couverte d’une voûte en plâtre du XVIIe siècle. Le voûtement du choeur est réalisé en briques et semble dater du XVIIe siècle. La sacristie actuelle est une petite construction des 16e ou XVIIe siècles, accolée au mur sud du choeur. L’église fut pillée par les protestants lors du passage des troupes de Montgomery en 1569.

Monsieur Lize vous fera découvrir l’église Saint Laurent et la maison La Salle dite « du gouverneur », inscrites aux Monuments historiques, témoins remarquables de l’histoire locale.

© Commune de Montégut