Circuit du patrimoine et rallye photo des couleurs, Village, Oberhergheim

Informations pratiques

Circuit du patrimoine et rallye photo des couleurs Dimanche 20 septembre, 14h00 Village Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un village, des étapes, mille détails à observer !

En parallèle du circuit du patrimoine, relevez le défi du Rallye Photo des Couleurs. Des couleurs vous serons attribuées au départ : rouge, bleu, jaune, vert… À vous de parcourir le village et de capturer les plus beaux éléments correspondant à ces couleurs. Entre patrimoine, observation et créativité, ce jeu est une invitation à regarder Oberhergheim autrement et à s’émerveiller des petits détails qui composent son identité. À vos appareils photo, prêts ? Partez !

Village Rue principale, 68127 Oberhergheim Oberhergheim 68127 Haut-Rhin Grand Est La commune est traversée par l’Ill, une rivière baignant la plaine d’Alsace, et le canal Vauban.

Elle est remarquable de par ses maisons alsaciennes à colombages, qui comportent une autre caractéristique ornementale : les poteaux corniers. Le poteau cornier est un poteau d’angle, situé à la hauteur du premier étage des maisons paysannes, du côté de la rue ; il comporte le nom des propriétaires, ainsi que des ornements, qui apportent des messages à leur sujet, notamment des indications sur leur métier. C’est au XVIe siècle que cette pratique a connu son essor.

Un village, des étapes, mille détails à observer !

©CCCHR