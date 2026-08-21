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AGENDA · Oberhergheim

Circuit du patrimoine et rallye photo des couleurs, Village, Oberhergheim

dimanche 20 septembre 2026 · Village · Oberhergheim

Circuit du patrimoine et rallye photo des couleurs, Village, Oberhergheim

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village
Adresse
Rue principale, 68127 Oberhergheim
Ville
68127 Oberhergheim
Département
Haut-Rhin

Circuit du patrimoine et rallye photo des couleurs Dimanche 20 septembre, 14h00 Village Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un village, des étapes, mille détails à observer !
En parallèle du circuit du patrimoine, relevez le défi du Rallye Photo des Couleurs. Des couleurs vous serons attribuées au départ : rouge, bleu, jaune, vert… À vous de parcourir le village et de capturer les plus beaux éléments correspondant à ces couleurs. Entre patrimoine, observation et créativité, ce jeu est une invitation à regarder Oberhergheim autrement et à s’émerveiller des petits détails qui composent son identité. À vos appareils photo, prêts ? Partez !

Village Rue principale, 68127 Oberhergheim Oberhergheim 68127 Haut-Rhin Grand Est La commune est traversée par l’Ill, une rivière baignant la plaine d’Alsace, et le canal Vauban.

Elle est remarquable de par ses maisons alsaciennes à colombages, qui comportent une autre caractéristique ornementale : les poteaux corniers. Le poteau cornier est un poteau d’angle, situé à la hauteur du premier étage des maisons paysannes, du côté de la rue ; il comporte le nom des propriétaires, ainsi que des ornements, qui apportent des messages à leur sujet, notamment des indications sur leur métier. C’est au XVIe siècle que cette pratique a connu son essor.
Un village, des étapes, mille détails à observer !

©CCCHR