Circuit du patrimoine Frossetain Bourg Frossay

La Commune de Frossay dispose d’une dizaine de pupitres au sein du village du Migron mettant en lumière les lieux suivants : le lavoir, la rue de la Chaussée, la rue du Port, la Chapelle Saint Nicolas, la Place de l’Etier, le Pont de l’Arche, la Douane, le Canal de la Basse Loire, le Pont Tournant, les Trois Mats. Ce parcours historique s’inscrit pleinement dans la continuité du circuit de la Loire à vélo qui longe le canal de la Martinière. Dans la prolongation du parcours historique du Migron un parcours en coeur de bourg a été aménagé, ce sont dix points d’arrêt qui sont mis en valeur dans le cadre de ce circuit.

Les circuits historiques de Frossay, Bourg et Migron sont composés d'une vingtaine de pupitres permettant de découvrir la commune et son histoire. (en visite libre)

