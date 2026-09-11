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Circuit du patrimoine, Les allées Marines, Tartas

dimanche 20 septembre 2026 · Les allées Marines · Tartas

Circuit du patrimoine, Les allées Marines, Tartas

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les allées Marines
Adresse
Les allées Marines, 40400 Tartas
Ville
40400 Tartas
Département
Landes
Tarif
Gratuit.

Circuit du patrimoine Dimanche 20 septembre, 16h00 Les allées Marines Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Suivez le guide ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, Christian Larouts vous emmène à la découverte de Tartas, de son histoire et de ses secrets, à travers une visite commentée du circuit du patrimoine local.

Les allées Marines Les allées Marines, 40400 Tartas Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine
Suivez le guide ! Pour les JEP 2026, Christian Larouts vous emmène à la découverte des secrets et de l’histoire de Tartas à travers une visite commentée passionnante du circuit du patrimoine local.

©OTPT

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