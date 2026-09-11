Circuit du patrimoine, Les allées Marines, Tartas
dimanche 20 septembre 2026 · Les allées Marines · Tartas
Informations pratiques
Circuit du patrimoine Dimanche 20 septembre, 16h00 Les allées Marines Landes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Suivez le guide ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, Christian Larouts vous emmène à la découverte de Tartas, de son histoire et de ses secrets, à travers une visite commentée du circuit du patrimoine local.
Les allées Marines Les allées Marines, 40400 Tartas Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine
Suivez le guide ! Pour les JEP 2026, Christian Larouts vous emmène à la découverte des secrets et de l’histoire de Tartas à travers une visite commentée passionnante du circuit du patrimoine local.
©OTPT
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