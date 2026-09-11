Circuit du patrimoine, Les allées Marines, Tartas

Informations pratiques

Circuit du patrimoine Dimanche 20 septembre, 16h00 Les allées Marines Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Suivez le guide ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, Christian Larouts vous emmène à la découverte de Tartas, de son histoire et de ses secrets, à travers une visite commentée du circuit du patrimoine local.

Les allées Marines Les allées Marines, 40400 Tartas Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine

Suivez le guide ! Pour les JEP 2026, Christian Larouts vous emmène à la découverte des secrets et de l’histoire de Tartas à travers une visite commentée passionnante du circuit du patrimoine local.

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