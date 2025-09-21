Circuit du patrimoine Mairie de Larressore Larressore

Circuit du patrimoine Mairie de Larressore Larressore

Circuit du patrimoine Mairie de Larressore Larressore dimanche 21 septembre 2025.

Circuit du patrimoine Dimanche 21 septembre, 10h30 Mairie de Larressore Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Circuit du patrimoine par les membres du Conseil Municipal des Jeunes !
Rendez-vous devant la mairie à 10h30.

Mairie de Larressore 401 Karrika Nagusia, 64480 Larressore Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559930307
Circuit du patrimoine par les membres du Conseil Municipal des Jeunes !

© Commune de Larressore