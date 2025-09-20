« Circuit du souvenir » à vélo Randonnée à Thélus Thélus

« Circuit du souvenir » à vélo Randonnée à Thélus Thélus samedi 20 septembre 2025.

« Circuit du souvenir » à vélo Samedi 20 septembre, 14h00 Randonnée à Thélus Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:01:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:01:00

Départ à 14h00.

3€ le vélo.

Randonnée à Thélus Place du Maréchal Leclerc – 62580 Thélus Thélus 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321737145 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025