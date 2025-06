Circuit du Woess Fontoy Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Woess Parking ancien lavoir de Fontoy 57650 Fontoy Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :

Porte du Plateau lorrain et du Pays-Haut, Fontoy est située sur la rive droite de la Fensch. Les paysages de la commune allient cadre verdoyant et bucolique avec paysages industrialisées, témoignages du passé minier. Le circuit du Woess vous transportera le temps d’une promenade des mérovingiens aux mines de fer.

English :

Gateway to the Lorraine Plateau and the Pays-Haut, Fontoy is located on the right bank of the Fensch. The landscapes of the commune combine green and bucolic surroundings with industrialized landscapes, testimonies of the mining past. The Woess circuit will take you on a walk from the Merovingians to the iron mines.

Deutsch :

Fontoy, das Tor zum lothringischen Plateau und zum Pays-Haut, liegt am rechten Ufer der Fensch. Die Landschaften der Gemeinde verbinden grüne und bukolische Umgebungen mit industrialisierten Landschaften, die von der Vergangenheit des Bergbaus zeugen. Der Circuit du Woess versetzt Sie während eines Spaziergangs von den Merowingern zu den Eisenminen.

Italiano :

Fontoy è la porta dell’Altopiano della Lorena e del Pays-Haut e si trova sulla riva destra del Fensch. I paesaggi del comune combinano un ambiente verde e bucolico con paesaggi industrializzati, testimonianza del passato minerario. Il circuito di Woess vi porterà a spasso dai Merovingi alle miniere di ferro.

Español :

Fontoy es la puerta de entrada a la meseta de Lorena y al Pays-Haut y está situada en la orilla derecha del Fensch. Los paisajes de la comuna combinan un entorno verde y bucólico con paisajes industrializados, evidencia del pasado minero. El circuito de Woess le llevará a pasear desde los merovingios hasta las minas de hierro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-15 par Système d’information touristique Lorrain