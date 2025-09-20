Circuit : « Empreintes médiévales à Sabran » Porte de Sabran Sabran

Gratuit. Sans réservation. Prévoir un smartphone chargé avec lecteur de QR code, des chaussures de randonnée, un véhicule pour se déplacer entre les sites.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

️ Circuit patrimonial : « Empreintes médiévales à Sabran »

L’association Muses et Hommes vous invite à parcourir la commune et découvrir les sites patrimoniaux mis en valeur grâce aux bornes QR codes : chapelles romanes, châteaux anciens et bien d’autres trésors.

Pour en savoir plus et profiter de visites virtuelles : www.musesethommes.fr

ℹ️ L’association décline toute responsabilité en cas de dégradations ou d’accidents.

Porte de Sabran Chemin de la porte de Sabran, 30200 Sabran Sabran 30200 Gard Occitanie http://www.musesethommes.fr [{« link »: « http://www.musesethommes.fr »}] Propriété de l’association Muses et Hommes, les ruines qui se situent près du vallat des Horts sont un vrai mystère. Possiblement un édifice militaire, en raison de son épaisseur, l’hypothèse que cette structure ait été un moulin est aussi recevable.

L’association Muses et Hommes vous invite à découvrir un circuit patrimonial unique !

©Aurélie Pau