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Circuit en autonomie parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin | Journées du Patrimoine Église Saint-Ouen de Rots Rots

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Ouen de Rots · Rots

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Église Saint-Ouen de Rots
Adresse
Rue de la Grange aux Dimes
Ville
14980 Rots
Département
Calvados
Tarif

Rots

Circuit en autonomie parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin | Journées du Patrimoine

Église Saint-Ouen de Rots Rue de la Grange aux Dimes Rots Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

1- Mairie de Rots
1- Mairie de Rots
2- Château de Rots, chemin des Marettes
3- Chapelle de l’Ortial, chemin de la Chapelle, Rots
4- Eglise Saint Ouen, rue de l’Eglise Saint-Ouen, Rots
5- Grange aux Dîmes, rue de la Dîme ,Rots
6- Ferme écomusée du Colombier, chemin de Gruchy, Rots
7- Château de Lasson
8- Eglise de Lasson
9- Eglise de Secqueville en Bessin
10- Manoir Cacharat de Secqueville en Bessin
-Lavoir Secqueville en Bessin
– Fontaine st sulpice Secqueville en Bessin   .

Église Saint-Ouen de Rots Rue de la Grange aux Dimes Rots 14980 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54 

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English : Circuit en autonomie parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin | Journées du Patrimoine

1- Rots City Hall

L’événement Circuit en autonomie parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin | Journées du Patrimoine Rots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

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