Circuit en autonomie parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin | Journées du Patrimoine Église Saint-Ouen de Rots Rots
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Ouen de Rots · Rots
Informations pratiques
Rots
Circuit en autonomie parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin | Journées du Patrimoine
Église Saint-Ouen de Rots Rue de la Grange aux Dimes Rots Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
1- Mairie de Rots
1- Mairie de Rots
2- Château de Rots, chemin des Marettes
3- Chapelle de l’Ortial, chemin de la Chapelle, Rots
4- Eglise Saint Ouen, rue de l’Eglise Saint-Ouen, Rots
5- Grange aux Dîmes, rue de la Dîme ,Rots
6- Ferme écomusée du Colombier, chemin de Gruchy, Rots
7- Château de Lasson
8- Eglise de Lasson
9- Eglise de Secqueville en Bessin
10- Manoir Cacharat de Secqueville en Bessin
-Lavoir Secqueville en Bessin
– Fontaine st sulpice Secqueville en Bessin .
Église Saint-Ouen de Rots Rue de la Grange aux Dimes Rots 14980 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit en autonomie parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin | Journées du Patrimoine
1- Rots City Hall
L’événement Circuit en autonomie parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin | Journées du Patrimoine Rots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Rots (Calvados)
- Cabaret Chanson Rots 18 septembre 2026
- Visite libre du lavoir de Secqueville en bessin | Journées du Patrimoine Rue des lavoirs Rots 19 septembre 2026
- Visite libre du lavoir du Vivier | Journées du Patrimoine Sentier du vivier Rots 19 septembre 2026
- Visite libre de la chapelle de l’Ortial | Journées du Patrimoine Chemin de la chapelle Rots 19 septembre 2026
- Visite libre de la grange aux dîmes | Journées du Patrimoine Rue de la Grange aux dîmes Rots 19 septembre 2026