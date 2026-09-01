Circuit en autonomie parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin | Journées du Patrimoine Église Saint-Ouen de Rots Rots

Informations pratiques

Rots

Circuit en autonomie parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin | Journées du Patrimoine

Église Saint-Ouen de Rots Rue de la Grange aux Dimes Rots Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

1- Mairie de Rots

1- Mairie de Rots

2- Château de Rots, chemin des Marettes

3- Chapelle de l’Ortial, chemin de la Chapelle, Rots

4- Eglise Saint Ouen, rue de l’Eglise Saint-Ouen, Rots

5- Grange aux Dîmes, rue de la Dîme ,Rots

6- Ferme écomusée du Colombier, chemin de Gruchy, Rots

7- Château de Lasson

8- Eglise de Lasson

9- Eglise de Secqueville en Bessin

10- Manoir Cacharat de Secqueville en Bessin

-Lavoir Secqueville en Bessin

– Fontaine st sulpice Secqueville en Bessin .

Église Saint-Ouen de Rots Rue de la Grange aux Dimes Rots 14980 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54

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English : Circuit en autonomie parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin | Journées du Patrimoine

1- Rots City Hall

L’événement Circuit en autonomie parcours patrimonial à Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin | Journées du Patrimoine Rots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer