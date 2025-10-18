Circuit en bateau : La Maison du Marais entre architecture et nature La Maison du Marais Saint-Martin-lez-Tatinghem

Tarif : 12€/8€ pour les moins de 13 ans/gratuit pour les moins de 4 ans. Réservation obligatoire à l’accueil de l’office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer ou en ligne sur www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie.

Début : 2025-10-18T15:45:00 – 2025-10-18T17:45:00

Fin : 2025-10-18T15:45:00 – 2025-10-18T17:45:00

En partenariat avec la Maison du Marais

L’architecture singulière de la Maison du Marais s’est ancrée dans le paysage depuis 11 ans maintenant. Après en avoir découvert ses secrets, embarquez pour une balade en bateau dans le marais audomarois.

La Maison du Marais Saint-Martin-Lez-Tatinghem Saint-Martin-lez-Tatinghem 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

