Circuit en Pays d’Orthe RDV Office de Tourisme Dax

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Ce pays, aux confins des Landes, dont les eaux des Gaves ont dessiné les frontières et dont les pierres ont écrit l’histoire, se veut aussi une terre de savoir-faire…

A découvrir entre le moulin de Bénesse-lès-Dax, avec sa recette de pastis landais, le monastère de Sorde-l’Abbaye avec son étonnante grange batelière (classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO) et l’atelier du dernier sabotier landais. .

