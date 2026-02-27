Circuit en Pays d’Orthe RDV Office de Tourisme Dax
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Ce pays, aux confins des Landes, dont les eaux des Gaves ont dessiné les frontières et dont les pierres ont écrit l’histoire, se veut aussi une terre de savoir-faire…
A découvrir entre le moulin de Bénesse-lès-Dax, avec sa recette de pastis landais, le monastère de Sorde-l’Abbaye avec son étonnante grange batelière (classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO) et l’atelier du dernier sabotier landais. .
