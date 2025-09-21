Circuit en vélo : Châteaux, moulins et pigeonniers Musée du Vieil Auvillar Auvillar

Circuit en vélo : Châteaux, moulins et pigeonniers Musée du Vieil Auvillar Auvillar dimanche 21 septembre 2025.

Circuit en vélo : Châteaux, moulins et pigeonniers Dimanche 21 septembre, 09h30 Musée du Vieil Auvillar Tarn-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Inscription par téléphone. Accueil au parking à l’entrée du port d’Auvillar à 9h30. Durée : 3 heures.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

‍♂️ Circuit vélo de 50 km – Entre château, moulin et pigeonnier

Partez pour une balade animée de 3 heures, guidée par Laurent, à la découverte du patrimoine rural : châteaux, moulins, pigeonniers… un circuit riche en paysages et en histoire !

Pensez à votre casque et à votre bonne humeur !

Musée du Vieil Auvillar 12 Place de la Halle, 82340 Auvillar, France Auvillar 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie 0782866615

©Communauté des Communes des Deux Rives