Circuit gourmand en Pays Dacquois RDV Office de Tourisme Dax

Circuit gourmand en Pays Dacquois RDV Office de Tourisme Dax lundi 22 septembre 2025.

Circuit gourmand en Pays Dacquois

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22

fin : 2025-09-22

Date(s) :

2025-09-22

Trois rencontres gourmandes au moulin de Bénesse-lès-Dax (visite et dégustation de pastis landais), au Domaine viticole de Pribat (visite et dégustation) et à Clermont (visite d’un élevage de canards et dégustation). Circuit en autocar avec départ devant l’Office de Tourisme Départ 13h30 retour 19h30 .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Circuit gourmand en Pays Dacquois

German : Circuit gourmand en Pays Dacquois

Italiano :

Espanol : Circuit gourmand en Pays Dacquois

L’événement Circuit gourmand en Pays Dacquois Dax a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Grand Dax