Circuit gourmand en Pays Dacquois RDV Office de Tourisme Dax
Circuit gourmand en Pays Dacquois RDV Office de Tourisme Dax lundi 22 septembre 2025.
Circuit gourmand en Pays Dacquois
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-22
fin : 2025-09-22
Date(s) :
2025-09-22
Trois rencontres gourmandes au moulin de Bénesse-lès-Dax (visite et dégustation de pastis landais), au Domaine viticole de Pribat (visite et dégustation) et à Clermont (visite d’un élevage de canards et dégustation). Circuit en autocar avec départ devant l’Office de Tourisme Départ 13h30 retour 19h30 .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
English : Circuit gourmand en Pays Dacquois
German : Circuit gourmand en Pays Dacquois
Italiano :
Espanol : Circuit gourmand en Pays Dacquois
L’événement Circuit gourmand en Pays Dacquois Dax a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Grand Dax