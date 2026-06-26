Circuit gourmand en vélo électrique par le Gîte des Voyageurs Gîte des Voyageurs Rougemont
Circuit gourmand en vélo électrique par le Gîte des Voyageurs Gîte des Voyageurs Rougemont mardi 7 juillet 2026.
Rougemont
Circuit gourmand en vélo électrique par le Gîte des Voyageurs
Gîte des Voyageurs 12 Avenue de la Gare Rougemont Doubs
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 13:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-11
Nouvelle expérience touristique proposée durant l’été 2026 au départ du Gîte des Voyageurs, à Rougemont le Circuit Gourmand en VAE.
Cette activité a été imaginée pour faire découvrir aux visiteurs les richesses de notre territoire à travers une balade douce, conviviale et gourmande, au cœur de la Vallée de l’Ognon et le territoire des 2 Vallées Vertes.
Au départ du Gîte des Voyageurs, les participants empruntent un itinéraire de 26 km, accessible à tous grâce au vélo à assistance électrique. Le parcours alterne petites routes de campagne et voie verte, avec plusieurs haltes chez des producteurs et artisans locaux qui ouvrent leurs portes pour partager leur passion, leur savoir-faire et leurs produits (Le Rucher du Drigeon, la Petite Glaneuse, le Dou’Verger, le Tuyé de Mésandans).
Chaque halte est l’occasion d’échanger avec les producteurs, de découvrir leur activité et de déguster leurs produits dans une ambiance authentique et chaleureuse. Afin de profiter pleinement du parcours, les achats réalisés chez les producteurs peuvent être récupérés par le Gîte des Voyageurs et transportés jusqu’au point d’arrivée.
Ce circuit a été conçu pour mettre en valeur, les producteurs de notre territoire, les mobilités douces, les paysages de la Vallée de l’Ognon et le territoire des 2 Vallées Vertes, le tourisme de proximité et les rencontres humaines. Notre objectif est de proposer une activité originale, accessible aussi bien aux touristes en séjour qu’aux habitants souhaitant redécouvrir leur région autrement.
Les dates 2026
Mardi 7 juillet
Mardi 21 juillet
Mardi 4 août
Mardi 11 août
Les départs s’effectueront à 13h30 depuis le Gîte des Voyageurs sur réservation. .
Gîte des Voyageurs 12 Avenue de la Gare Rougemont 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 26 91 59
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English : Circuit gourmand en vélo électrique par le Gîte des Voyageurs
L’événement Circuit gourmand en vélo électrique par le Gîte des Voyageurs Rougemont a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES
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