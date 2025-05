Circuit grimpée à vélo : La Glashütte (Rimbach) Guebwiller Haut-Rhin, 7 juin 2025, Guebwiller.

Circuit grimpée à vélo : La Glashütte (Rimbach) 45 rue de la république 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : 13000.0 Tarif :

Montée courte et intense au départ de Guebwiller jusqu’à la ferme auberge de la Glashütte sur les hauteurs de Rimbach

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

Short, intense climb from Guebwiller to the Glashütte farmhouse inn on the heights of Rimbach

Kurzer, intensiver Anstieg von Guebwiller aus bis zur Ferme Auberge de la Glashütte auf den Höhen von Rimbach

Una salita breve e intensa da Guebwiller alla locanda dell’agriturismo Glashütte sulle alture di Rimbach

Una subida corta e intensa desde Guebwiller hasta la posada de la granja Glashütte, en las alturas de Rimbach

