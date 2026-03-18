Circuit Grotte Chauvet et Gorges de l’Ardèche

Rendez-vous Pré chapouton Grignan Drôme

Tarif : – – 60 EUR

de 10 ans à 17ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 13:00:00

fin : 2026-05-15 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Circuit avec chauffeur accompagnateur sur les traces des hommes préhistoriques en Ardèche avec la découverte de la grotte Chauvet, la plus ancienne grotte ornée au monde, et une partie des gorges de l’Ardèche

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Rendez-vous Pré chapouton Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 90 65 29 36 provencereverie@gmail.com

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English :

Chauffeur-accompanied tour in the footsteps of prehistoric man in the Ardèche, including the Chauvet cave, the oldest decorated cave in the world, and part of the Ardèche gorges

L’événement Circuit Grotte Chauvet et Gorges de l’Ardèche Grignan a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes