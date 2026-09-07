UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Helfaut

Circuit guidé : de l’église d’Helfaut au plateau des landes, Parking de l’église rue royale, Helfaut

dimanche 20 septembre 2026 · Parking de l'église rue royale · Helfaut

Circuit guidé : de l’église d’Helfaut au plateau des landes, Parking de l’église rue royale, Helfaut

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parking de l'église rue royale
Adresse
231, rue Royale, Helfaut
Ville
62570 Helfaut
Département
Pas-de-Calais

Circuit guidé : de l’église d’Helfaut au plateau des landes Dimanche 20 septembre, 10h00 Parking de l’église rue royale Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Poussez les portes de l’église Saints Fuscien-et-Victoric. Entre architecture remarquable et récits captivants, découvrez les trésors cachés de ce joyau du patrimoine audomarois lors d’un parcours unique. Vous partirez ensuite à la découverte de la Réserve naturelle régionale du Plateau des Landes, entre faune et paysages préservés.

Parking de l’église rue royale 231, rue Royale, Helfaut Helfaut 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Poussez les portes de l’église Saints Fuscien-et-Victoric. Entre architecture remarquable et récits captivants, découvrez les trésors cachés de ce joyau du patrimoine audomarois lors d’un parcours à…

©Eden62