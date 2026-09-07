Circuit guidé : de l’église d’Helfaut au plateau des landes, Parking de l’église rue royale, Helfaut

Informations pratiques

Circuit guidé : de l’église d’Helfaut au plateau des landes Dimanche 20 septembre, 10h00 Parking de l’église rue royale Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Poussez les portes de l’église Saints Fuscien-et-Victoric. Entre architecture remarquable et récits captivants, découvrez les trésors cachés de ce joyau du patrimoine audomarois lors d’un parcours unique. Vous partirez ensuite à la découverte de la Réserve naturelle régionale du Plateau des Landes, entre faune et paysages préservés.

Parking de l’église rue royale 231, rue Royale, Helfaut Helfaut 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Poussez les portes de l’église Saints Fuscien-et-Victoric. Entre architecture remarquable et récits captivants, découvrez les trésors cachés de ce joyau du patrimoine audomarois lors d’un parcours à…

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