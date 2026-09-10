Circuit guidé : la photographie au cœur du patrimoine, Loge de mer de Perpignan, Perpignan

Informations pratiques

Circuit guidé : la photographie au cœur du patrimoine Dimanche 20 septembre, 16h00 Loge de mer de Perpignan Pyrénées-Orientales

Circuit guidée gratuit. sans réservation. Lieu de départ : Place de la Loge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Circuit proposé par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan et présenté par un guide-conférencier.

Partez pour une plongée visuelle au cœur de la ville, où les cartes anciennes dialoguent avec le Perpignan d’aujourd’hui. À chaque coin de rue, le passé resurgit et révèle les transformations de la cité au fil du temps. Une lecture historique aussi surprenante qu’originale.

Loge de mer de Perpignan Place de la Loge, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie 0468663030 La Loge de Mer est l’un des bâtiments les plus connus de Perpignan.

Construite en 1397, elle fut autrefois une bourse de commerce et le siège du consulat de mer en charge des litiges commerciaux maritimes. Elle forme un ensemble patrimonial important avec l’hôtel de ville qui le jouxte, la place et sa statue, et la cathédrale à deux pas. C’est un des quartiers les plus vivants de Perpignan, au passage de plusieurs rues commerçantes.

Elle abrite l’office de tourisme de la ville.

Circuit proposé par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan et présenté par un guide-conférencier.

©Ville de Perpignan