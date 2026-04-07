Circuit guidé   les vitraux du XIXe au XXIe siècle aux confins de la Vallée du Loir et du Perche Sarthois  Église Vancé

Vancé

Circuit guidé les vitraux du XIXe au XXIe siècle aux confins de la Vallée du Loir et du Perche Sarthois

Église Place de l’église Vancé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05 16:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Loir-en-Vallée (Ruillé-sur-Loir La Chapelle-Gaugain), Vancé, La Chapelle-Huon

En compagnie de guides conférencières, le matin, vous découvrirez les vitraux de l’église de Ruillé-sur-Loir et de la chapelle de l’ancien couvent des Soeurs franciscaines, Servantes de Marie de La Chapelle-Gaugain. Après une pause pique-nique, le circuit se poursuivra en Perche Sarthois par la visite des vitraux du XXe siècle de l’étonnante église de Vancé vers 14h15, avant de s’achever par la découverte des verrières contemporaines de l’église de La Chapelle-Huon.

Circuit en voitures particulières. Prévoir son pique-nique.

Rendez-vous devant l’église de Ruillé-sur-Loir à 10h30.

Gratuit, en collaboration avec le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir et les propriétaires.

Programme d’animation proposé dans le cadre de l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe, 19e 21e siècles, présentée au Musée Jean-Claude Boulard Carré Plantagenêt du Mans jusqu’au 31 octobre 2026 .

Église Place de l’église Vancé 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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English :

Loir-en-Vallée (Ruillé-sur-Loir La Chapelle-Gaugain), Vancé, La Chapelle-Huon

L’événement Circuit guidé les vitraux du XIXe au XXIe siècle aux confins de la Vallée du Loir et du Perche Sarthois Vancé a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois