Circuit guidé : Saint-Jacques, de l’Art Déco aux rois de Majorque, Place de Cassanyes, Cassagnes

Informations pratiques

Circuit guidé : Saint-Jacques, de l’Art Déco aux rois de Majorque Samedi 19 septembre, 10h00 Place de Cassanyes Pyrénées-Orientales

Circuit guidé gratuit sans réservation. Lieu de départ : place Cassanyes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Ce circuit guidé est proposé par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan et présenté par Philippe Latger.

D’une crise de croissance urbaine à l’autre, remontez le temps, des années 1930 au Moyen Âge. De la place Cassanyes au chevet de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, parcourez le quartier médiéval le plus dense de la cité, qui compte également parmi les plus riches en monuments historiques.

Place de Cassanyes Place de Cassanyes 66000 perpignan Cassagnes 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie

Circuit guidé proposé par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présenté par Philippe Latger.

©Ville de Perpignan