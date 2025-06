Circuit historique de Lembach Lembach Bas-Rhin

Circuit historique de Lembach Lembach Bas-Rhin 1 juillet 2025

Circuit historique de Lembach

Circuit historique de Lembach 2 route de Bitche 67510 Lembach Bas-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : 2000.0 Tarif :

Un circuit historique au cœur du village permettant au promeneur de découvrir les bâtiments remarquables de Lembach et de retracer son histoire.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

A historical tour through the heart of the village, allowing visitors to discover Lembach’s remarkable buildings and retrace its history.

Deutsch :

Ein historischer Rundgang im Herzen des Dorfes, der es dem Wanderer ermöglicht, die bemerkenswerten Gebäude von Lembach zu entdecken und seine Geschichte nachzuvollziehen.

Italiano :

Un percorso storico attraverso il cuore del villaggio, che permette ai visitatori di scoprire i notevoli edifici di Lembach e di ripercorrere la sua storia.

Español :

Un recorrido histórico por el corazón del pueblo, que permite a los visitantes descubrir los notables edificios de Lembach y recorrer su historia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Système d’informations touristique Alsace