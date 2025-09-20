Circuit « Il était une fois Camponac » Historial Raphaël Saint-Orens Pessac

Circuit « Il était une fois Camponac » Historial Raphaël Saint-Orens Pessac samedi 20 septembre 2025.

Circuit « Il était une fois Camponac » Samedi 20 septembre, 15h00 Historial Raphaël Saint-Orens Gironde

Gratuit. Ouverture des réservations le 28 août 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Du domaine campagnard au pôle culturel, plongez dans l’histoire de ce site où architecture rime avec culture !

En compagnie de l’association Passeurs de Mémoire de Pessac.

Historial Raphaël Saint-Orens 21 rue de Camponac, 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine L'historial est installé dans la chapelle et le cuvier du château de Camponac, seul vestige du patrimoine viticole de Pessac du domaine public.

À l’origine de la fondation de l’historial : Raphaël Saint-Orens, un historien local de vieille souche. Géré pendant des années par l’association des « Amis du Beau et du Vieux Pessac », l’historial est passé fin 2016 dans les mains des « Passeurs de Mémoire ». Le musée raconte l’histoire de Pessac et de ses habitants célèbres ou non au travers d’objets divers, outils, documents légués par des générations de Pessacais.

Squelette mystérieux ? Moulin malin ? Objets oubliés ? Découvez ce que cache vraiment ce musée pas comme les autres !

