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AGENDA · Porte des Pierres Dorées

Circuit Insolite de Jarnioux, Mairie de Jarnioux, Porte des Pierres Dorées

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Jarnioux · Porte des Pierres Dorées

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Jarnioux
Adresse
Esplanade de la Liberté, 69640 Jarnioux
Ville
69640 Porte des Pierres Dorées
Département
Rhône
Tarif
inscription souhaitée : aocjarnioux@gmail.com

Circuit Insolite de Jarnioux Dimanche 20 septembre, 15h30 Mairie de Jarnioux Rhône

inscription souhaitée : aocjarnioux@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A la découverte d’éléments architecturaux et historiques du patrimoine jarnioussien.

Mairie de Jarnioux Esplanade de la Liberté, 69640 Jarnioux Porte des Pierres Dorées 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 98 09 80 06 https://a-lombre-du-chene.blogspot.com/ [{« type »: « email », « value »: « aocjarnioux@gmail.com »}]
A la découverte d’éléments architecturaux et historiques du patrimoine jarnioussien.

©Elisabeth Champelovier

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