Circuit Insolite de Jarnioux, Mairie de Jarnioux, Porte des Pierres Dorées
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Jarnioux · Porte des Pierres Dorées
Informations pratiques
Circuit Insolite de Jarnioux Dimanche 20 septembre, 15h30 Mairie de Jarnioux Rhône
inscription souhaitée : aocjarnioux@gmail.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
A la découverte d’éléments architecturaux et historiques du patrimoine jarnioussien.
Mairie de Jarnioux Esplanade de la Liberté, 69640 Jarnioux Porte des Pierres Dorées 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 98 09 80 06 https://a-lombre-du-chene.blogspot.com/ [{« type »: « email », « value »: « aocjarnioux@gmail.com »}]
A la découverte d’éléments architecturaux et historiques du patrimoine jarnioussien.
©Elisabeth Champelovier
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