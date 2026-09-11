Circuit Insolite de Jarnioux, Mairie de Jarnioux, Porte des Pierres Dorées

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Jarnioux · Porte des Pierres Dorées

Informations pratiques

Circuit Insolite de Jarnioux Dimanche 20 septembre, 15h30 Mairie de Jarnioux Rhône

inscription souhaitée : aocjarnioux@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A la découverte d’éléments architecturaux et historiques du patrimoine jarnioussien.

Mairie de Jarnioux Esplanade de la Liberté, 69640 Jarnioux Porte des Pierres Dorées 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 98 09 80 06 https://a-lombre-du-chene.blogspot.com/ [{« type »: « email », « value »: « aocjarnioux@gmail.com »}]

A la découverte d’éléments architecturaux et historiques du patrimoine jarnioussien.

©Elisabeth Champelovier