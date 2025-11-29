Circuit international des Ardennes

Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-12

2026-04-08

Créé en 1951, le Circuit des Ardennes offre chaque année 5 jours de course intense à travers vallées profondes, montées raides et routes sinueuses bordées de forêts et de villages pittoresques. Chaque étape promet des défis sportifs et des paysages à couper le souffle.Une compétition de renommée internationaleGrâce à son statut UCI (Union Cycliste Internationale), la course attire des équipes du monde entier et de jeunes talents prêts à tout donner, faisant briller les Ardennes sur la scène cycliste mondiale.

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Created in 1951, each year the Circuit des Ardennes offers 5 days of intense racing through deep valleys, steep climbs and winding roads lined with forests and picturesque villages. Each stage promises sporting challenges and breathtaking scenery. A competition of international renownThanks to its UCI (Union Cycliste Internationale) status, the race attracts teams from all over the world and young talent ready to give it their all, making the Ardennes shine on the world cycling scene.

