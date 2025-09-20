Circuit-jeu « Recycl’archi : l’aventure des bâtiments durables » Vieux château (musée d’art naïf) Laval

Circuit-jeu « Recycl’archi : l’aventure des bâtiments durables » Vieux château (musée d’art naïf) Laval samedi 20 septembre 2025.

Circuit-jeu « Recycl’archi : l’aventure des bâtiments durables » 20 et 21 septembre Vieux château (musée d’art naïf) Mayenne

En libre accès sur le site du Vieux-château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En cœur de ville, les bâtiments anciens ayant changé de fonction au fil du temps sont nombreux. Au départ de la cour du Vieux-château, scannez un QR code et lancez-vous, en famille, dans un jeu de piste qui vous réservera quelques belles surprises. Peut-être même serez-vous récompensés de vos efforts…

Vieux château (musée d’art naïf) Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 30 http://www.musees.laval.fr Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Au moment de sa création, en 1967, le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers est le premier et unique établissement français consacré à l’Art naïf. Le château de Laval sert d’écrin à cette collection d’exception qui présente le travail d’artistes autodidactes majeurs à l’instar d’Henri Rousseau. Au cours de votre visite, vous serez amené à découvrir ces courants artistiques méconnus dont les œuvres se caractérisent par l’exubérance des formes et des couleurs, des rapports d’échelle et des perspectives inhabituelles, ainsi qu’un foisonnement de détails. Au musée, vous découvrirez également des artistes singuliers dont l’œuvre se situe à mi-chemin entre l’Art naïf et l’Art brut. Au travers de nombreuses innovations plastiques, ces artistes hors-normes apportent un nouveau souffle à la création autodidacte. Parc de stationnement (payant à moins de 100 mètres) Bus (Ligne E : gare SNCF-musée direct, Ligne B: gare SNCF-centre ville) Gare desservie (TGV)

En cœur de ville, les bâtiments anciens ayant changé de fonction au fil du temps sont nombreux. Au départ de la cour du Vieux-château, scannez un QR code et lancez-vous, en famille, dans un jeu de de…

Ville de Laval