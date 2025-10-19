Circuit Jeunes De Pêche au Coup Ormoy

Circuit Jeunes De Pêche au Coup Ormoy dimanche 19 octobre 2025.

Circuit Jeunes De Pêche au Coup

Ormoy Haute-Saône

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

La Fédération de Pêche de Haute-Saône participe au Junior Fishing Tour 2025-2026

Pour vous lancer dans l’aventure, rendez-vous à Ormoy le 19 octobre.

Deux catégories d’âge

Juniors (-14 ans)

Espoirs (14 à 17 ans)

Ouverture des inscriptions le lundi 8 septembre 2025

Les places sont limitées 30 participants maximum !

Des finales régionales, un titre de champion(ne) de France en jeu… et de nombreux lots de grandes marques à gagner !

Informations et inscriptions par Internet .

Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

