Circuit Jeunes De Pêche au Coup Ormoy
Circuit Jeunes De Pêche au Coup Ormoy dimanche 19 octobre 2025.
Circuit Jeunes De Pêche au Coup
Ormoy Haute-Saône
La Fédération de Pêche de Haute-Saône participe au Junior Fishing Tour 2025-2026
Pour vous lancer dans l’aventure, rendez-vous à Ormoy le 19 octobre.
Deux catégories d’âge
Juniors (-14 ans)
Espoirs (14 à 17 ans)
Ouverture des inscriptions le lundi 8 septembre 2025
Les places sont limitées 30 participants maximum !
Des finales régionales, un titre de champion(ne) de France en jeu… et de nombreux lots de grandes marques à gagner !
Informations et inscriptions par Internet .
Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
