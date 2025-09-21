Circuit Joanny Morin 1, rue Pierre et Marie Curie Saint-Étienne

Départ au 1, rue Pierre et Marie Curie puis se poursuivra jusqu’au quartier Libération.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Joanny Morin (1865-1913) était un architecte stéphanois à la production modeste mais à la démarche originale, particulièrement dans le contexte de l’Art Nouveau. Après des débuts conventionnels (1899-1900), il a rapidement privilégié le style Art Nouveau, dont il a exploité le registre décoratif avec pertinence.

Né en 1865 à Saint-Étienne, Joanny Morin s’est formé à l’école municipale de dessin entre 1880 et 1884. Il a intégré parallèlement le service de la voirie municipale dès 1881.

1, rue Pierre et Marie Curie 1, rue Pierre et Marie Curie, Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes + 33 (0)4 77 25 74 32 https://hpse.fr Le parcours partira du 1, rue Pierre et Marie Curie puis se poursuivra jusqu’au quartier Libération où on pourra voir plusieurs réalisations emblématiques de l’architecte : Immeuble Fontanès, immeuble Michoudet, la « Martre de France »… puis se terminera place Jean Jaurès et en bas des marches de la montée du Crêt de Roch, où l’on pourra voir un autre aspect de son travail pour la ville avec différentes ferronneries.

Cette balade sera une occasion de comprendre l’Art Nouveau et ses différences avec l’Art Déco.

©Cliché Serge Marcuzzi