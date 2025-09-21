Circuit « La Liquière et ses capitelles » Parking de la fontaine du coucou Calvisson

Circuit « La Liquière et ses capitelles » Parking de la fontaine du coucou Calvisson dimanche 21 septembre 2025.

Circuit « La Liquière et ses capitelles » Dimanche 21 septembre, 09h00 Parking de la fontaine du coucou Gard

Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées. Prévoir chaussures de randonnée, eau, chapeau. À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Circuit commenté – La Liquière et ses capitelles

L’APROMICAV vous invite à une balade commentée à travers le paysage typique de La Liquière, à la découverte de ses capitelles, ces abris en pierre sèche construits par les paysans d’autrefois.

Au fil des sentiers (environ 5 km, durée 2h30), vous apprendrez à reconnaître les techniques traditionnelles de bâtisse en pierre sèche.

Une sortie conviviale, accessible à partir de 8 ans, pour mieux comprendre l’histoire rurale et le lien entre l’homme et son territoire.

Parking de la fontaine du coucou Chemin d’Ournèze 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 0979395735 http://www.calvisson.com https://apromicav.com/tag/capitelles/ [{« type »: « phone », « value »: « 09 79 39 57 35 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-08-07T12:23:22.138Z », « data »: [{« eventDuration »: « 150 », « bookingContact »: « information@calvisson.com », « response »: {« passId »: 338454092, « isPending »: false, « addressId »: 250954}, « venueId »: 151931, « description »: « **Circuit commentu00e9 u2013 La Liquiu00e8re et ses capitelles**n—————————————————-nnLu2019APROMICAV vous invite u00e0 une balade commentu00e9e u00e0 travers le paysage typique de La Liquiu00e8re, u00e0 la du00e9couverte de ses capitelles, ces abris en pierre su00e8che construits par les paysans du2019autrefois. nAu fil des sentiers (environ 5 km, duru00e9e 2h30), vous apprendrez u00e0 reconnau00eetre les techniques traditionnelles de bu00e2tisse en pierre su00e8che. nUne sortie conviviale, accessible u00e0 partir de 8 ans, pour mieux comprendre lu2019histoire rurale et le lien entre lu2019homme et son territoire. », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-07T12:23:21.881Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1700624, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-07T12:23:21.969Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 381741174, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758438000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-07T12:23:22.137Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/338454092 »}] Parking pour accéder à la fontaine du coucou et aux circuit des capitelles de Calvisson se garer ou bout du chemin d’Ournèze sans gêner le passage aux champs cultivés

Circuit commenté – La Liquière et ses capitelles

© Ville de Calvisson