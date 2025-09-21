Circuit Lavo’arts – Atelier créatif Lavoir d’Ocquerre, chemin de la Fontaine Ocquerre

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.

Parcours libre du dimanche 21 septembre : circuit reliant 6 lavoirs (Seine-et-Marne). Mise en valeur de ce patrimoine rural avec des installations artistiques éphémères, des ateliers et des spectacles.

10h30 à 12h30 : atelier de fabrication de cartes à planter au lavoir d’Ocquerre situé chemin de la Fontaine, de l’autre côté de la voie ferrée (prendre le chemin de Viron).

Programme détaillé et plans : https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about

Lavoir d’Ocquerre, chemin de la Fontaine 77440 Ocquerre Ocquerre 77440 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about »}]

