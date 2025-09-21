Circuit Lavo’arts – Atelier de musique verte Lavoir de Rademont Vendrest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T12:30:00+ – 2025-09-21T13:+

Fin : 2025-09-21T13:+ – 2025-09-21T15:+

Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.

Parcours libre du dimanche 21 septembre : circuit reliant 6 lavoirs (Seine-et-Marne). Mise en valeur de ce patrimoine rural avec des installations artistiques éphémères, des ateliers et des spectacles.

12h30 : pique-nique collectif tiré du sac, buvette nomade au lavoir de Rademont (Vendrest)

13h à 15h Atelier de musique verte au lavoir de Rademont (Vendrest)

Programme détaillé et plans : https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about

Lavoir de Rademont Rue de Crépoil-Rademont 77440 Vendrest Vendrest 77440 Seine-et-Marne Île-de-France
https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about

Léa B.H.