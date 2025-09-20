Circuit Lavo’Arts – Café d’accueil Lavoir de Crouy-sur-Ourcq Crouy-sur-Ourcq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.

Parcours libre du samedi 20 septembre : circuit reliant 6 lavoirs (Oise, Aisne, Seine et Marne ). Mise en valeur de ce patrimoine rural avec des installations artistiques éphémères, des ateliers et des spectacles.

10h Café d’accueil au lavoir de Crouy-sur-Ourcq

Visite libre du lavoir de Beauval (Neufchelles)

Visite libre du lavoir de Neufchelles

12h à 13h Atelier de fabrication de kazoos au lavoir de Fulaines (Mareuil-sur-Ourcq)

12h30 à 14h Pique-nique collectif tiré du sac, buvette nomade au lavoir de Fulaines (Mareuil-sur-Ourcq)

15h Match d’improvisation théâtrale au lavoir de Marolles

17h Pot musical au lavoir de Port de Nimer (Précy-à-Mont -Marolles)

Programme détaillé et plans : https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about

Lavoir de Crouy-sur-Ourcq Avenue de la Gare 77840 Crouy-sur-Ourcq Crouy-sur-Ourcq 77840 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about »}]

Léa B-H