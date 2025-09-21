Circuit Lavo’arts – Chansons et danses participatives Lavoir de Coulombs-en-Valois Coulombs-en-Valois

Circuit Lavo’arts – Chansons et danses participatives Lavoir de Coulombs-en-Valois Coulombs-en-Valois dimanche 21 septembre 2025.

Circuit Lavo’arts – Chansons et danses participatives Dimanche 21 septembre, 16h00 Lavoir de Coulombs-en-Valois Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.

Parcours libre du dimanche 21 septembre : circuit reliant 6 lavoirs (Seine-et-Marne ). Mise en valeur de ce patrimoine rural avec des installations artistiques éphémères, des ateliers et des spectacles.

16h : lavoir de Coulombs en Valois Chansons et danses participatives

Programme détaillé et plans : https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about

Lavoir de Coulombs-en-Valois Rue du Puits d’Amour 77840 Coulombs-en-Valois Coulombs-en-Valois 77840 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about »}]

Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.

Léa B.H.