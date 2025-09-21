Circuit Lavo’arts – Chorale participative Lavoir de Crouy-sur-Ourcq Crouy-sur-Ourcq

Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.

Parcours libre du dimanche 21 septembre : circuit reliant 6 lavoirs (Seine-et-Marne ). Mise en valeur de ce patrimoine rural avec des installations artistiques éphémères, des ateliers et des spectacles.

17h30 Chorale participative au lavoir de Crouy-sur-Ourcq

18h Pot de clôture au lavoir de Crouy-sur-ourcq

Programme détaillé et plans : https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about

Lavoir de Crouy-sur-Ourcq Avenue de la Gare 77840 Crouy-sur-Ourcq Crouy-sur-Ourcq 77840 Seine-et-Marne Île-de-France

