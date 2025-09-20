Circuit Lavo’Arts Lavoir de Marolles Marolles

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.

Parcours libre du samedi 20 septembre : circuit reliant 6 lavoirs (Oise, Aisne, Seine et Marne ). Mise en valeur de ce patrimoine rural avec des installations artistiques éphémères, des ateliers et des spectacles.

15h Match d’improvisation théâtrale au lavoir de Marolles

Programme détaillé et plans : https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about

Lavoir de Marolles impasse des Foulons 60890 Marolles Marolles 60890 Oise Hauts-de-France

Léa B-H