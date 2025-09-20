Circuit Lavo’Arts Lavoir de Port Nimer Marolles

Circuit Lavo’Arts Lavoir de Port Nimer Marolles samedi 20 septembre 2025.

Circuit Lavo’Arts Samedi 20 septembre, 17h00 Lavoir de Port Nimer Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.

Parcours libre du samedi 20 septembre : circuit reliant 6 lavoirs (Oise, Aisne, Seine et Marne ). Mise en valeur de ce patrimoine rural avec des installations artistiques éphémères, des ateliers et des spectacles.

17h Pot musical au lavoir de Port de Nimer (Précy-à-Mont -Marolles)

Programme détaillé et plans : https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about

Lavoir de Port Nimer 60890 Marolles Marolles 60890 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1120634023234025?active_tab=about »}]

Installations et animations artistiques dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq.

Léa B-H